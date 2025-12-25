Motociclista morre ao bater contra cabeceira de ponte na RS-446 em Carlos Barbosa

Um homem de 28 anos, identificado pela Polícia Civil como Cristiano Lucas Flores, morreu na manhã desta quinta-feira (25) após colidir contra a cabeceira de uma ponte na RS-446, em Carlos Barbosa.

Leia Mais Identificada mulher morta em acidente na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Ele conduzia uma motocicleta Honda 250 Twister emplacada em Tupandi. O acidente ocorreu no Km 5, próximo ao pórtico de pedágio free flow, por volta de 6h30min.

Flores chegou a ser levada ao hospital de Carlos Barbosa pelos Bombeiros Voluntários, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa os pais e quatro irmãos e será velado na Funerária São José, no município de Constantina.