Motociclista morre ao bater contra cabeceira de ponte na RS-446 em Carlos Barbosa

Um homem de 28 anos, identificado pela Polícia Civil como Cristiano Lucas Flores, morreu na manhã desta quinta-feira (25) após colidir contra a cabeceira de uma ponte na RS-446, em Carlos Barbosa.
Ele conduzia uma motocicleta Honda 250 Twister emplacada em Tupandi. O acidente ocorreu no Km 5, próximo ao pórtico de pedágio free flow, por volta de 6h30min.
Flores chegou a ser levada ao hospital de Carlos Barbosa pelos Bombeiros Voluntários, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa os pais e quatro irmãos e será velado na Funerária São José, no município de Constantina.