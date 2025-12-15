Motivado por acidente em Caxias do Sul, projeto de lei quer garantir mais segurança na instalação de vidros

Consultor da Abividro Mauricio Fernandes de Jesus. Abividro / Divulgação

Um projeto de lei que busca aumentar a segurança de vidros em edificações no Estado tramita na Assembleia Legislativa. Na prática, é proposto um aprimoramento no compartilhamento de informações ao consumidor para a instalação do material. A sugestão foi pensada a partir do acidente em uma academia em Caxias do Sul, em que uma mulher de 45 anos morreu após cair da janela.

Conforme a investigação da Polícia Civil, um dos fatores para a morte teria sido a instalação do vidro. A aluna caiu do segundo andar da academia, após se desequilibrar em um aparelho chamado graviton. O entendimento do Ministério Público do Estado, porém, foi de que não houve conduta irregular ou negligência por parte do dono da academia, portanto, a Promotoria pediu o arquivamento do inquérito.

O projeto de lei 254/2025, proposto pela Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro), segue em análise nas comissões da Assembleia Legislativa. Recentemente, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O consultador da entidade Mauricio Fernandes de Jesus explica que o objetivo da legislação é que todas as informações sobre o vidro vendido sejam disponibilizadas. Entre elas, especialmente, a especificação sobre a aplicação do material.

A ideia é que as informações sejam compartilhadas por meio físico ou eletrônico, quando for usado vidro plano em construção ou reforma. A associação sugere que os dados podem servir como fonte de consulta em caso de acidentes.

— Percebemos que existem diversas aplicações do vidro de forma errada, que não cumprem a norma, e o consumidor não tem essa percepção. Ele não conhece isso e nem se espera que o consumidor seja especialista em tudo que ele compra. Mas, dando a visibilidade ao que ele está comprando, rastreando quem vendeu, qual é o produto e quem fabricou, vai ficar muito mais claro e muito mais fácil para educarmos a cadeia de fornecimento como um todo e levar a segurança para todos os ambientes — detalha o consultor.

São citados benefícios com o projeto como a valorização da transparência e da relação de confiança com o consumidor; apoio ao trabalho dos Bombeiros; estímulo à conformidade técnica; aumento de valor ao imóvel e segurança jurídica para todos os envolvidos, como construtoras, projetistas, síndicos e proprietários.

Fernandes conta que, caso seja aprovado no RS, o projeto é pioneiro no Brasil. A expectativa é que seja levado à votação no início de 2026.

— É uma campanha que é levar adiante de educar o setor, de educar tanto os profissionais quanto os consumidores, mostrar que tem um vidro certo para cada situação e que o vidro é um produto seguro se for bem instalado — destacou o consultor, relembrando que o caso de Caxias motivou o projeto.