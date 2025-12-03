Geral

Morte de peixes registrada em Bom Jesus, na Serra, tem indícios de crime ambiental 

Embalagens de agrotóxicos teriam sido encontradas próximas do curso d'água onde peixes morreram. Patram remeteu o caso para a Polícia Civil, que irá abrir um inquérito  

Tamires Piccoli

