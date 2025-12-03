Morte de peixes registrada em Bom Jesus, na Serra, tem indícios de crime ambiental 

Dono de pousada e pesque e pague diz ter perdido 20 mil alevinos, além de peixes prontos para pescar. Daniel Rodrigues / Arquivo pessoal

A morte de peixes, registrada na semana passada no Rio Poli, em Bom Jesus, na Serra, pode estar relacionada com um crime ambiental. Conforme a Polícia Ambiental da Brigada Militar (Patram), embalagens de agrotóxicos foram encontradas próximo ao curso d'água por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Com isso, Patram encaminhou o caso para a Polícia Civil, que irá investigar se de fato houve despejo de agrotóxicos no Rio Poli. Uma amostra da água do rio também foi coletada pela secretaria, que deverá buscar a análise para identificar a presença de produtos químicos.

Animais criados para comercialização também foram encontrados mortos. Conforme Daniel Rodrigues, sócio proprietário da Pousada Rodrivaris, morreram cerca de 20 mil alevinos de trutas, criados em um açude que usa a água do Rio Poli. Os animais foram adquiridos para serem desenvolvidos em 2026.

— Perdi também todas as trutas grandes. Esses animais maiores somavam uns 90 quilos. Fora os jundiás e carpas que a gente nem sabe quanto pesavam — lamenta.

Também houve um caso em Vacaria, em um pequeno córrego localizado próximo à BR-116, onde pequenos peixes foram encontrados mortos. Sobre isso, a Patram informou que ainda não há informações do que causou a morte dos animais.