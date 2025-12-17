Morre em Caxias o fotógrafo Ary Pastori, aos 92 anos

Ary Pastori tinha 92 anos. Roseli Pastori / divulgação

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (17), aos 92 anos, o fotógrafo Ary Antonio Pastori. Ele estava internado no Hospital Medianeira desde segunda (15), com um quadro de infecção respiratória. O velório ocorre na Capela A do Memorial São José até as 16h.

Morador do bairro Cruzeiro, Ary Pastori deixa os filhos Ricardo, Roseli e Roselane. O fotógrafo era viúvo de Lourdes Perazzolo Pastori desde 1990.

Trajetória

Considerado um dos pioneiros do fotojornalismo caxiense, Ary Antonio Pastori foi um dos profissionais destacados no livro O instante e o tempo: a fotografia em Caxias do Sul, 1885-1960, lançado pelo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami em 2016.

Filho de Adélia e Germano Giacomo Pastori - proprietário do lendário Veraneio Pastori -, Ary nasceu em Caxias em 12 de abril de 1933. Passou a infância na Várzea Michielon, hoje bairro Nossa Senhora de Lourdes, e começou a trabalhar cedo, auxiliando o pai no açougue e, mais tarde, como garçom, no restaurante da família, junto ao veraneio.

O gosto pela fotografia se manifestou nas arqui­bancadas dos estádios de futebol, quando observava o trabalho dos fotógrafos atrás das goleiras. Autodi­data, começou a carreira registrando momentos fa­miliares. Seu auto aprendizado continuou no quartel, enquanto prestava o serviço militar.

O exercício con­tinuado deu-lhe a certeza da escolha:

“Eu não queria ser fotógrafo de estúdio, o meu desejo era fazer reportagens; hoje eu seria um fotó­grafo repórter”, disse em 18 de julho de 2001.

Com câmeras melhores, Ary começou a registrar bailes, festas de casamento e celebrações comunitárias. Ainda sem laboratório próprio, “terceirizava” a revelação dos negativos e a impressão das imagens no Studio Geremia. Já por volta de 1950, seu Ary trabalhou no então estúdio “Clemente Tomazoni Fotógrafo”, onde pôde adquirir experiência em laboratório.

Após este período com Tomazoni, atuou no setor de fotogra­fia da Metalúrgica Abramo Eberle, entre 1952 e 1956. Além de documentar as várias seções e eventos, o jovem tinha a função de fotografar produtos para catálogos e prestar serviços para as seções de desenho artís­tico, adamascado e tipografia.

PROFISSIONALIZAÇÃO

Após a união com Lourdes Perazzolo em 1956, o casal passou a residir nas imediações do Veraneio Pastori. Ary, então, começou a dedicar-se ao registro do que ocorria na cidade: atrás das goleiras e de olho no dia a dia de uma cidade que não parava de crescer.

Fazia parte da rotina de Pastori ouvir as notícias no rádio pela manhã para, então, registrar o desdobrar dos fatos. Feitas as fotografias, procurava os protagonistas para oferecer o seu trabalho. Assim, foi somando “furos de reporta­gem”, documentando inaugurações, eternizando solenidades oficiais e visitas ilustres.

Atento às mudanças, acompanhou a evolução dos equipamentos fotográficos e incorporou as tendências de seu tempo. Mantinha-se informado através da leitura de revistas especializadas e pela participação em feiras nacionais e internacionais.

Ary Pastori em sua casa, no bairro Lourdes, em 2015 Roni Rigon / Agencia RBS

CURRÍCULO

Ary Pastori fotografou para os jornais Pioneiro, de Caxias, e Correio do Povo, Folha Espor­tiva e Folha da Tarde, de Porto Alegre. Também prestou serviços para as administrações dos prefeitos Bernardino Conte e Hermes João Webber. Em seu currículo constam ainda o trabalho de fo­tógrafo oficial da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, de 1980 a 1993; e a cobertura das edições da Festas da Uva de 1958 a 1992.

Profissionalmente, Ary Pastori deixou de fo­tografar em 1993. Porém, não abdicou da fotogra­fia: por hobby e por amor, continuou a fazer do ato de fotografar a sua visão da realidade. Conforme destacado pela autora do livro O instante e o tempo, Sonia Storchi Fries, “o conjunto da sua obra vai ao encontro da memória dos aconte­cimentos que marcaram a história de Caxias do Sul na segunda metade do século XX".

Com informações do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.