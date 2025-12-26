Geral

Luto
Notícia

Morre, em Caxias do Sul, frei Hermínio Bordignon, aos 99 anos

Na Serra, religioso teve atuação especialmente em Bom Jesus, onde foi pároco entre 1957 e 1969. Ele será sepultado na tarde desta sexta-feira

Pablo Ribeiro

