Morre, em Caxias do Sul, frei Hermínio Bordignon, aos 99 anos

Morreu nesta sexta-feira (26), aos 99 anos, em Caxias do Sul, o frei capuchinho Hermínio Bordignon. Ele estava internado na Casa São Frei Pio, onde passou a residir nas últimas semanas, já em estado de saúde delicado. A informação foi confirmada em comunicado oficial da Província dos Freis Capuchinhos. O sepultamento está marcado para as 16h, no Memorial dos Freis Capuchinhos.

Frei Hermínio tinha uma longa trajetória religiosa e pastoral ligada à Serra, região onde construiu parte importante de sua missão. Filho de Agostinho Bordignon e Maria Mattiello, frei Hermínio nasceu em 30 de janeiro de 1926, em Capoeirinha, então distrito de Nova Araçá, hoje município de Paraí.

Ainda jovem, ingressou no seminário de Veranópolis, em 1938, dando início à caminhada religiosa. Também estudou em Ipê e realizou o noviciado em Flores da Cunha, em 1946, fazendo a profissão religiosa na Ordem dos Capuchinhos em janeiro de 1947. A ordenação sacerdotal ocorreu em 28 de dezembro de 1952, em Paraí, pelas mãos de dom Benedito Zorzi (1908-1988). Seu lema sacerdotal foi: Passar pelo mundo para fazer o bem.

Na Serra, Frei Hermínio teve atuação marcante, especialmente em Bom Jesus, onde foi pároco entre 1957 e 1969. Pelo trabalho pastoral, social e humano desenvolvido no município, recebeu, em 2010, o título de Cidadão Honorário de Bom Jesus.

Além da atuação paroquial, exerceu funções em outras cidades do Estado. Foi vigário paroquial em Santa Maria (1955-1956) e vigário na Paróquia São Geraldo, em Ijuí, entre 1970 e 1974. Nesse período, também concluiu licenciatura em Filosofia e Pedagogia pela Unijuí.

A partir da década de 1970, frei Hermínio passou a dedicar-se intensamente à área do aconselhamento e da saúde mental. Em 1975, formou-se em Psicoterapia e Psicanálise pela Escola Superior de Psicoterapia e Psicanálise de São Paulo e obteve diploma da Sociedade de Hipnose Médica do Rio Grande do Sul. Em 1988, fundou a Fundação de Aconselhamento Psicossomático Pe. Pio Forgione, em Porto Alegre, onde atuou como orientador por décadas.