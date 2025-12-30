Morre, aos 90 anos, o empresário serrano Claudio Muraro

Claudio Muraro tinha 90 anos Divulgação / Divulgação

Morreu na última segunda-feira (29), aos 90 anos, o empresário Cláudio Muraro, nascido e morador de Flores da Cunha. Na cidade da Serra Claudio foi um dos fundadores, junto com o pai, o imigrante italiano Ernesto Gaetano Muraro, da Muraro & Cia Indústria de Bebidas, empresa na qual seguiu atuando como um dos diretores até o fim da vida.

À frente do negócio da família, que atualmente está na quarta geração, Cláudio Muraro ajudou a empresa a inserir no mercado e popularizar mais de 20 marcas diferentes de bebidas, entre vodkas, whiskys, coquetéis, licores e aperitivos. Entre as mais conhecidas estão a vodka Popokelvis, a catuaba Taimbé o whisky Green Valley. Atualmente, comandam a empresa Renato e Frederico Muraro, filho e neto de Claudio, respectivamente.

O corpo de Claudio Muraro será cremado na tarde desta terça-feira (30) no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.



