Morador da Serra pode perder prêmio do Programa Nota Fiscal Gaúcha de R$ 50 mil caso não resgate o valor até quarta-feira

Caso disponível, dinheiro pode ser resgatado pelo aplicativo do NFG. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O que você faria com R$ 50 mil? Um morador da Serra pode perder o direito a esse valor, obtido por meio do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), caso não faça o resgate até quarta-feira (31), último dia do ano.

O prêmio é referente ao sorteio n° 156, realizado em setembro pela Receita Estadual. Segundo o órgão, também há premiações de R$ 1 mil que aguardam a retirada de 12 participantes daquela edição do NFG.

Entre os vencedores, estão quatro pessoas de Caxias do Sul; duas de Bento Gonçalves, duas de Gramado; uma de Flores da Cunha; e uma de Vacaria. Um desses inscritos não sacou a premiação principal de R$ 50 mil. O dinheiro não resgatado retorna para o orçamento do programa.

Conforme a Receita Estadual, todos os contemplados foram comunicados por e-mail e SMS. Saiba como conferir se há valores disponíveis para resgate:

Acesse o site ou aplicativo do NFG e faça login com sua conta gov.br; Vá até a aba “Meus Prêmios” e solicite o resgate; Informe os dados solicitados e aguarde a disponibilização do valor.