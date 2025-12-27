Geral

Corrida contra o tempo
Morador da Serra pode perder prêmio do Programa Nota Fiscal Gaúcha de R$ 50 mil caso não resgate o valor até quarta-feira

Direito expira no último dia do ano. Saiba como verificar se há valores disponíveis para retirada na iniciativa

Luca Roth

