Geral

Perto do aeródromo 
Notícia

Ministério Público paralisa obra de estrada em Bento Gonçalves por falta de licença ambiental

Patram esteve no local e consultou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que informou a ausência da licença para a realização das atividades 

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS