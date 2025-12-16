Ministério Público paralisa obra de estrada em Bento Gonçalves por falta de licença ambiental

A obra de abertura de uma estrada próxima ao Aeródromo de Bento Gonçalves foi paralisada após o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) constatar a ausência de licenciamento ambiental. A abertura da via era realizada por equipes da prefeitura de Bento Gonçalves.
O caso ocorreu na última sexta-feira (5), quando uma denúncia foi feita à Patrulha Ambiental (Patram) da cidade. A equipe esteve no local e encontrou uma máquina de grande porte, pertencente à prefeitura. A identificação foi feita pelos policiais através da numeração do equipamento.
Durante o levantamento ambiental foi constatada a supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Cerca de 5 mil metros quadrados de mata em médio e avançado estágios de regeneração natural foram retirados.
Os policiais da Patram entraram em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para verificar a situação e constataram que não havia licença ambiental para a realização da obra. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo crime contra flora.
O caso chegou ao Ministério Público após uma denúncia da Associação Ativista Ecológica (Aaeco), de Bento Gonçalves. Diante da situação, a promotora Carmen Lucia Garcia determinou a paralisação da obra até que a prefeitura normalize a licença.
— Seria uma obra de responsabilidade da prefeitura, que teria iniciado sem o devido licenciamento. Houve a determinação de paralisação e a necessidade do município regularizar a licença e também adotar medidas de compensação pelos danos causados — explica.
Conforme a promotora, nas proximidades há uma via pública de acesso ao aeródromo, sendo que a responsabilidade pela manutenção ou ampliação da mesma é da prefeitura. Contudo, as ações realizadas necessitam do licenciamento.
A prefeitura de Bento Gonçalves informou que no local "são realizadas as adequações exigidas pela Anac, para a homologação do Aeródromo Municipal, com a substituição do cercamento da área".