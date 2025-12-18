Geral

Região dos Vinhedos
Notícia

Ministério Público Federal pede à Justiça o fechamento do memorial de Ernesto Geisel, na biblioteca da UCS em Bento

Pedido, feito via ação civil pública, solicita que o memorial seja retirado em até 48 horas, sob pagamento de multa de R$ 10 mil diário. Também solicita que no espaço seja aberto um memorial sobre as vítimas da ditadura e sugere o pagamento de indenização de R$ 1 milhão por danos morais 

Pioneiro

