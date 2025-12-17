Geral

Militares se unem a voluntários para erguer parreirais que foram derrubados por tornado no interior de Flores da Cunha 

Conforme prefeitura, cerca de 70 hectares foram atingidos. Destes, 50 já foram recuperados por mutirões. Ainda sem dados oficiais, município e produtores projetam perdas nessa safra e na dos próximos anos

Tamires Piccoli

