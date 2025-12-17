Militares se unem a voluntários para erguer parreirais que foram derrubados por tornado no interior de Flores da Cunha 

Ler resumo

Grupo de soldados trabalha em conjunto com voluntários para recuperar reerguer parreiras, no interior de Flores da Cunha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Tá todo mundo pronto? Um, dois, três!

Sob o sol intenso do início da tarde desta quarta-feira (17), voluntários e soldados do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul (3º GAAAe), trabalhavam lado a lado na propriedade da família Dallapicola.

Eles estão entre os produtores de uva que tiveram os parreirais derrubados no início de dezembro pelo tornado que atingiu a localidade de Travessão Alfredo Chaves, no interior de Flores da Cunha. O auxílio dos militares do Exército nas atividades de recuperação integra a força-tarefa que os moradores e a prefeitura da cidade estão promovendo.

A pedido do prefeito César Ulian, 54 soldados têm reforçado às ações. Desde a última terça-feira (16), o grupo está trabalhando em propriedades, ajudando a reerguer as estruturas. Eles deverão permanecer na cidade até quinta-feira (18).

— Esse suporte em situações de calamidade é algo previsto na missão do Exército. Assim como fomos solicitados no ano passado, tivemos a permissão dos superiores para ajudar em Flores da Cunha — explica o capitão Jonathan Carlos da Silva.

No grupo de soldados, com idades entre 18 e 19 anos, muitos nunca haviam tido contato com vinhedos antes, o que não foi impeditivo para que se transformassem em uma força estratégica para reerguer cerca de 10 hectares.

Solidariedade acelera e fortalece a recuperação

Carregar um caminhão com escoras, erguer os parreirais, encaixar as escoras e manter a estrutura fixa, além de distribuir água. Eram diversas as frentes de trabalho na propriedade da família Dallapicola.

Entre os voluntários que se uniram à ação estava Joel Menegat, 35 anos, produtor de Nova Pádua. Completando o quinto dia de trabalho solidário, ele conta que tem se surpreendido com o aparecimento de mais pessoas dispostas a ajudar.

O produtor de uvas Joel Menegat é um dos voluntários que tem auxiliado os atingidos pelo tornado a reerguer os parreirais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— É uma surpresa diária o tanto de gente que está se mobilizando para fazer o bem. A gente se coloca no lugar de quem passa por isso. Não é algo que desejamos para nós e nem para os outros. Vou ficar aqui até que seja necessário, até que o último parreiral seja erguido. A canseira diária é grande, mas a motivação é maior.

Produtores e município preveem perdas nesta e nas próximas safras

Cachos ainda em desenvolvimento foram perdidos após passagem de tornado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caídos no chão, cachos de uva ainda em desenvolvimento murchavam. Os que permaneceram nas videiras apresentavam grãos danificados. Parte de videiras se desprendiam das estruturas, amareladas e quebradas.

Os cultivos das qualidades Lorena e Niágara, que ocupam cerca de três hectares e que seriam colhidos nos próximos meses, deverão ter quebra na safra. É o que estima a produtora Liliane Regina Dallapicola, 29. Ao analisar os parreirais em pé, ela e o marido deverão colher cerca de 30% do que foi cultivado.

— Faz seis anos que meu marido e eu renovamos essas parreiras. Elas estavam no auge da produção. Vamos ter que replantar e esperar pelo menos mais uns seis anos para voltar a produção. Se tivermos seca, o tempo para a produção aumenta — avalia Liliane.

Um levantamento feito pela prefeitura de Flores da Cunha indica que dos 70 hectares impactados pelo tornado, cerca de 50 já foram erguidos. Contudo, os prejuízos nesta e nas próximas safras ainda deverão ser contabilizados.

Conforme o vice-prefeito Márcio Rech, que estava na propriedade auxiliando a erguer os parreirais, o foco da prefeitura e dos mutirões é apoiar os produtores no recomeço. Ainda não há dados exatos sobre as perdas nesta safra, mas as perdas são uma certeza.