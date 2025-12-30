Militares do Exército e voluntários reerguem parreirais atingidos pela chuva em Bento Gonçalves

Em Bento Gonçalves, militares do Exército, equipes da prefeitura, voluntários e agricultores estão ajudando a reerguer os parreirais derrubados pelos temporais dos últimos dias.
De acordo com a prefeitura, cerca de 20 propriedades foram afetadas pela chuva. A área atingida contabiliza mais de 23 hectares. Dessa forma, 10 propriedades dos distritos de Faria Lemos e Tuiuty serão ajudadas pelo trabalho coletivo.
Os trabalhos iniciaram no dia 20 de dezembro e seguem até os parreirais de todas as propriedades serem reerguidos.