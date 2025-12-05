Menino fica ferido após cair de cavalo no Rodeio Crioulo de São Marcos

Um menino de 10 anos ficou ferido após cair de um cavalo durante a abertura do 13º Rodeio Crioulo de São Marcos. O incidente foi registrado na manhã de quinta-feira (4), na cancha de laço. Ele segue hospitalizado em Caxias do Sul, com quadro estável, segundo a organização do evento.

Conforme o secretário de Cultura, Desporto e Turismo de São Marcos, Vinicius Pedroso, o animal fez um movimento brusco, o que ocasionou a queda. A criança sofreu uma perfuração na garganta, por um objeto usado na condução e no controle do cavalo.

Ainda conforme Pedroso, o menino não estava participando de provas no momento do incidente. Ele acompanhava adultos que faziam o manejo do gado na cancha. O menino foi socorrido por profissionais da saúde que participavam do rodeio e pela ambulância do próprio evento.

Leia Mais Adolescente suspeita de esfaquear colega em escola da Serra tem internação decretada pela Justiça

O atendimento inicial foi realizado no Hospital São João Bosco de São Marcos. Depois, houve a transferência para o Hospital Geral, onde ele permanece internado. Conforme o coordenador da parte campeira do rodeiro, Garibaldi Ferraz, o menino está consciente e comunicativo.

— Ficamos todos muito sentidos, porque o que aconteceu foi realmente uma fatalidade. Todos os dias fizemos uma oração e este momento também foi em especial para a recuperação dele — comenta o secretário Pedroso.











