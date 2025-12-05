Geral

Menino fica ferido após cair de cavalo no Rodeio Crioulo de São Marcos

Criança está internada no Hospital Geral, com quadro estável, comunicativa e consciente, segundo a organização do evento

Alana Fernandes

