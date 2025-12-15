Manutenção no Sistema Faxinal, em Caxias, pode comprometer abastecimento de mais da metade da cidade nesta terça

Previsão da autarquia é que os trabalhos sejam concluídos no turno da manhã. Andréia Copini / Samae / Divulgaçao

Uma parada programada no Sistema Faxinal, em Caxias do Sul, nesta terça-feira (16) poderá comprometer o fornecimento de água para mais da metade da cidade — cerca de 260 mil pessoas. O motivo da operação, segundo o Samae, é a troca de uma válvula de descarga da adutora que transporta água bruta da represa, em Ana Rech, para a Estação de Tratamento Parque da Imprensa (ETA), em Lourdes.

O abastecimento será afetado caso os reservatórios se esvaziem durante a interrupção do bombeamento, que está programada para as 5h.

A previsão da autarquia é que os trabalhos sejam concluídos ainda no turno da manhã e, a partir das 11h, seja retomado o abastecimento. O Samae informa que fará manobras nas redes para reduzir o risco de falta de água e recomenda o uso consciente neste período.

Locais afetados

Aeroporto, Altos do Santiago, Alvorada, Arcobaleno, Bela Vista, Bom Pastor, Centro (parte), Charqueadas, Cidade Nova, Cinquentenário, Conceição da Linha Feijó, Conquista, Consolação, Cristo Redentor, Cruzeiro, Dambroz, De Zorzi, Desvio Rizzo, Distrito Industrial, Dom Pedro II, Esplanada, Exposição, Floresta, Forqueta, Galópolis, Giuseppe Formolo, Glória, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Oriental, Jardim Teresópolis, Kayser, La Paloma, Dambroz, Jardim do Aeroporto, Jardim Planalto, Jardim Oriental, Juventude, Kayser, La Paloma, Madrid, Marechal Floriano, Medianeira, Michelin, Monte Carmelo, Monte Reale, Montes Claros, Morumbi, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Caravaggio, Novo Amanhã, Paiquerê, Panazzolo, Parque das Rosas, Petrópolis, Planalto, Planalto/Rio Branco, Presidente Vargas, Recanto dos Pássaros, Residencial Colina do Lago, Residencial Santa Mônica, Rio Branco, Rubiano, Salgado Filho, Samuara, Santa Clara, Santa Corona, Santos Dumont, Sanvitto, São Caetano, São Francisco, São Gabriel, São Leopoldo, São Lucas, São Luiz, São Luiz da 6ª Légua, São Pedro, São Pelegrino, São Salvador, São Vicente, São Victor Cohab, Sol Nascente, Tirol, Tisatto, Treviso, União, Vera Cruz, Verona, Vila Assunção, Vila Bortolini, Vila Rosário, Vila Gaúcha, Vila Hípica, Vila Ipiranga, Vila Leon, Vila Lola, Vila Mari, Vila Modena, Vila Pezzi, Vila Pontalti, Vila Romani, Vila Rugeri, Vila Sindical e Vila Verde.