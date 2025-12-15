Geral

Uso consciente
Notícia

Manutenção no Sistema Faxinal, em Caxias, pode comprometer abastecimento de mais da metade da cidade nesta terça

Parada programada será necessária, segundo o Samae, para trocar válvula de descarga de adutora. Veja lista de bairros e loteamentos afetados

Luca Roth

