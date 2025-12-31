Mais de R$ 50 milhões são arrecadados com pagamentos antecipados do IPTU em Caxias do Sul 

Guias de pagamento devem são emitidas no formato virtual. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A antecipação do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 já totaliza R$ 50.880.358,37 arrecadados pela prefeitura de Caxias do Sul. O montante, referente à última segunda-feira (29), representa 10,7% de crescimento na arrecadação, em comparação com o mesmo período no ano passado.

Nessa primeira fase, que antecede o vencimento do imposto, aproximadamente 55.382 inscrições imobiliárias optaram pelo pagamento antecipado.

Além do engajamento da população, a Secretaria da Receita Municipal atribui o aumento na arrecadação à modernização do atendimento, com digitalização dos serviços e ampliação dos canais de comunicação. Nas últimas semanas cerca de 2,8 mil atendimentos foram realizados no Centro Administrativo referente ao IPTU.

O pagamento em cota única, que garante 12% de desconto aos contribuintes, pode ser feito até o dia 6 de janeiro. Após, pagamentos feitos até 10 de fevereiro terão 10% de desconto.

Aqueles que optarem por parcelar pagamento do IPTU, poderão fazer até quatro parcelas tendo os seguintes vencimentos:

1ª parcela: dia 10 de abril de 2026

2ª parcela: dia 11 de maio de 2026

3ª parcela: dia 10 de junho de 2026

4ª parcela: dia 10 de julho de 2026

As guias de pagamento do IPTU 2026 podem ser emitidas no formato online, através do Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul e pelo site da prefeitura.

Aqueles que precisarem de ajuda, podem buscar orientação no Centro Administrativo Municipal, que retorna os atendimentos na segunda-feira (5) ou no Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino, que estará aberto na sexta (2) das 10h às 20h e no sábado (3) das 10h às 14h.

A emissão tanto dos boletos de cota única, quanto dos carnês deverá ser feita no formato virtual, já que não haverá envio de guias de pagamento pelos Correios em 2026.















