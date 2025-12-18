Mais de 72 horas de trabalho e 300 mil litros de água: bombeiros ainda combatem incêndio em empresa de Farroupilha 

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha atuam de forma ininterrupta. Ulisses Castro / Agencia RBS

Mais de 72 horas depois do início do incêndio na empresa Renova Service, em Farroupilha, o combate ao sinistro segue em andamento, mas com avanço significativo nas últimas horas. Conforme o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha, 1º sargento Geomir Alan da Cas, até a manhã desta quinta-feira (18) aproximadamente 300 mil litros de água já haviam sido utilizados nas operações.

— Nossos caminhões foram abastecidos pela Corsan, Samae e outras empresas terceirizadas. Alguns caminhões que vinham trazer água eram carretas com (capacidade) de 26 mil litros e os outros eram trucks de aproximadamente de 13 a 15 mil litros de água também. Então, a capacidade de água dos caminhões variou de 5 mil litros, que é o nosso caminhão de combate, até 26 mil litros, que eram as carretas que traziam água para nós — detalha o sargento.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha atuam de forma ininterrupta, em conjunto com guarnições de Caxias do Sul, no local, às margens da RS-122, no km 62, próximo à Linha Julieta. Atualmente, o trabalho está concentrado no resfriamento dos resíduos que estão sendo retirados do interior do pavilhão atingido.

Segundo o comandante, a atuação tem ocorrido com mais facilidade, já que há menos obstáculos para acessar todos os espaços da estrutura. No entanto, o cenário ainda exige atenção constante.

— O trabalho vem progredindo bem, mas por vezes ainda surgem labaredas mais intensas e persistentes quando os resíduos são movimentados, o que gera grande quantidade de fumaça — explica Da Cas.

Por conta disso, as equipes seguem operando com o uso de equipamentos de proteção respiratória autônoma, já que a fumaça torna impossível o trabalho interno sem os cilindros de ar respirável.

Os resíduos armazenados no local são de origem industrial e urbana, destinados à transformação em combustível alternativo utilizado em fornos da indústria cimenteira, o que contribui para a dificuldade no combate, especialmente durante a fase de rescaldo. Conforme o comandante, o trabalho alterna entre controle de focos ativos e retirada de material, já que há fogo sob camadas de rejeitos.

Apesar da evolução positiva, ainda não há previsão de dia e horário para o encerramento das operações. A expectativa, no entanto, é de que o fim do trabalho esteja mais próximo.

— O trabalho deve seguir com as mesmas técnicas e táticas até que todo o fogo seja extinto — afirma o comandante.

Relembre o caso