Mais de 535 mil lâmpadas e programação pré-definida: saiba como funciona o túnel de LED da Avenida Júlio em Caxias

Túnel de LED foi inaugurado no mês de novembro na Avenida Júlio de Castilhos, no Centro e São Pelegrino. Porthus Junior / Agencia RBS

Em uma das salas do setor de iluminação pública da prefeitura de Caxias do Sul, abaixo do monitor que aponta onde estão as ocorrências e as equipes, está o centro de comando do túnel de LED inaugurado em novembro na Avenida Júlio de Castilhos.

Pelo sistema e por meio de um tablet é possível controlar o ritmo e o padrão das 535.680 pequenas lâmpadas que formam a novidade que se tornou a principal atração do Brilha Caxias e tem atraído milhares de visitantes ao Centro.

De acordo com o engenheiro eletricista e diretor técnico do Departamento de Iluminação Pública, César Furlanetto, a lista de projeções já está configurada até o dia 7 de janeiro, quando novas formas e cores devem aparecer na estrutura que permanecerá instalada na via para lembrar novas datas no decorrer do ano.

A equipe de Furlanetto, sob o guarda-chuva da recém-criada Secretaria Municipal de Gestão Urbana, tem utilizado as últimas quadras para testes como o de uma possível contagem regressiva que pode ser utilizada no Réveillon.

— A quadra 5 é o nosso laboratório, onde rodamos vídeos diferentes para teste. A quadra 6 ainda está em fase de ajuste, para identificação dos LEDs e mapeamento. É como uma televisão que a resolução melhora conforme a distância, então nem tudo fica bom e é preciso testar antes — conta Furlanetto.

Galeria de fotos do túnel da Júlio

Da empresa italiana Twinkly, a tecnologia permite o controle remoto, mas necessita que antes seja feito um mapeamento de forma presencial a cada cinco metros, para que os pontos de LED se reconheçam e estejam coordenados na programação.

A parceria público-privada (PPP) com o consórcio Luz de Caxias possibilitou a inovação, que iniciou como uma ideia para retomar a iluminação natalina na cidade. Responsável pela instalação e manutenção dos LEDs, a empresa Bahia Visual foi contratada pela concessionária.

— A primeira ideia era caseira, com luzes tradicionais, mas, com o contrato de concessão, entramos em contato com eles para que nos trouxessem as possibilidades. A partir disso chegou uma proposta bem profissional do que poderia ser feito — revela o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber.

Na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o impacto do túnel com a movimentação de pessoas que promove já é sentido. De acordo com o secretário Felipe Gremelmaier, a rede hoteleira notou um aumento na procura por leitos e a estrutura tem chamado a atenção de outras prefeituras que se inspiraram na inovação.