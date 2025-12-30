Mais de 45 mil veículos já quitaram o IPVA em Caxias do Sul; descontos de até 25% encerram nesta terça-feira

Secretaria Estadual da Fazenda espera arrecadar R$ 309 milhões com o IPVA. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ao menos 45.072 veículos já tiveram o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2026 quitado. O número corresponde a 22,90% dos 196.851 automóveis que precisam quitar o débito. Os dados são da Secretaria Estadual da Fazenda e foram atualizados até o último domingo (28).

O prazo para garantir o desconto máximo se encerra nesta terça-feira (30), data em que os proprietários de veículos garantem 3% de redução pela antecipação e a não atualização do valor da UPF/RS. Somados, esses dois fatores geram abatimento potencial de 7,11%.

Leia Mais Caxias do Sul é o quarto município do Estado com maior número de pessoas vivendo em favelas

Para quem tiver os descontos máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, a dedução pode chegar a 25,69% do valor total do tributo. Depois de dezembro, ainda haverá redução de 3% para quem pagar em janeiro, 2% em fevereiro e 1% em março.

Até o momento, segundo a Secretaria, já foram arrecadados R$ 76,7 milhões com as quitações do IPVA. A previsão é de R$ 309,8 milhões. O valor arrecadado será dividido igualmente para a prefeitura e o Estado.

É possível parcelar o pagamento em até seis vezes sem juros, mas a primeira parcela deve ser paga em janeiro. Os proprietários de veículos que não quiserem antecipar ou parcelar o tributo devem quitar o valor até 30 de abril.

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR code para pagamento, é necessário acessar o site, usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA.

Principais dúvidas:

Quem paga IPVA?

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2007, exceto os isentos em lei.

Como pagar?

Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code?

No aplicativo IPVA RS, disponível na App Store e Google Play, ou no site da Receita Estadual.