Mais de 4,4 mil moradores de Bento Gonçalves já aderiram ao Refis, que segue até a próxima segunda-feira

Mais de quatro mil contribuintes de Bento Gonçalves já aproveitaram a oportunidade de regularizar débitos com o município por meio do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025. Até o momento, o programa contabiliza 4.446 adesões, com uma projeção de arrecadação de aproximadamente R$ 18,98 milhões, segundo dados divulgados pela prefeitura. O prazo para adesão segue até a próxima segunda-feira (29).

O Refis 2025 permite a regularização de débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), taxas municipais e dívidas não tributárias, desde que estejam inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2024. A iniciativa tem como objetivo facilitar a quitação de pendências financeiras e, ao mesmo tempo, reforçar a arrecadação municipal.

Para quem optar pelo pagamento à vista, o programa concede 100% de desconto sobre multa e juros. Já no parcelamento, os benefícios variam conforme o número de parcelas:

de 2 a 6 parcelas, desconto de 100% da multa e dos juros;

de 7 a 12 parcelas, desconto de 80% da multa e dos juros moratórios;

de 13 a 60 parcelas, desconto de 60% da multa e dos juros moratórios.

A adesão pode ser feita de forma digital, pelos canais da Secretaria de Finanças, por meio do WhatsApp (54) 3055-7118 ou pelo e-mail atende.financas@bentogoncalves.rs.gov.br. O atendimento presencial na Secretaria de Finanças (Sefin) (Av. Osvaldo Aranha, 1105, bairro Cidade Alta) será realizado somente na segunda-feira (29), último dia do programa.