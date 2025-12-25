Geral

Verão
Notícia

Mais de 40 mil veículos já passaram pela Rota do Sol na ida às praias

No feriado do Natal, dois mil veículos transitaram, pela da RS-453 e RS-486, no sentido Litoral-Serra 

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS