Mais de 40 mil veículos já passaram pela Rota do Sol na ida às praias

A projeção do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de que cerca de 50 mil veículos poderiam passar pela Rota do Sol até o Natal está prestes a ser confirmada.

Durante o feriado, e na última parcial divulgada, às 10h30min desta quinta-feira (25), cerca de dois mil veículos deixaram a Serra rumo ao Litoral.

A média de seis veículos por minuto, medida no KM 37 da RS-486 em Terra de Areia, é considerada normal pelo CRBM.

O volume desta quinta-feira contribui para a soma de 41 mil veículos que transitaram rumo às praias desde a última sexta-feira. Os maior fluxo foi registrados na terça-feira (23), quando 7,5 mil veículos utilizaram as rodovias.

Nesse ano, o CRBM inaugurou uma nova ferramenta para consulta do trânsito nas principais rodovias do Estado que levam ao Litoral Norte.

Estão disponibilizadas para consulta no site informações em tempo real sobre o Volume Médio Diário de fluxo na RS-040 em Capivari do Sul, RS-389 em Osório, RS-030 em Tramandaí, RS-407 em Maquiné e RS-486 em Terra de Areia.