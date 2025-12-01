Mais de 40 mil pessoas assistem à 9ª edição d'O Grande Espetáculo de Natal em Caxias do Sul

Estrutura foi ampliada, com o palco em uma posição mais alta e a arquibancada expandida para 40 metros de extensão. Pitaya Ideias / Divulgação

O Grande Espetáculo de Natal recebeu mais de 40 mil pessoas nas duas noites de apresentação gratuita, no sábado (29) e domingo (30), na Rua Sinimbu, em frente à Casa Magnabosco, em Caxias do Sul. A estimativa de público foi realizada pela Brigada Militar (BM).

Nesta nona edição, a encenação conduziu o público a uma viagem à Terra do Nunca, da fábula de Peter Pan, com 22 bailarinos e três crianças performando. A estrutura foi ampliada, com o palco em uma posição mais alta e a arquibancada expandida para 40 metros de extensão.

Mais de 20 bailarinos e três crianças performaram no palco. Gio Boff / Divulgação

Quem perdeu o espetáculo, pode assistir pelo YouTube. A peça tem duração aproximada de uma hora e meia.

O evento natalino também contou com audiodescrição, além da presença de intérprete de Libras e de espaço reservado para as pessoas com deficiência (PcD) com acompanhante. Havia espaço de alimentação, com algodão-doce, pipoca e bebidas.