Geral

Pertencimento
Notícia

Mais de 3 mil passaportes já foram carimbados em projeto que leva crianças a conhecerem pontos turísticos de Caxias do Sul

Documento simbólico foi entregue para alunos de 43 escolas municipais que podem completar o roteiro de 22 lugares

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS