Mais de 3 mil passaportes já foram carimbados em projeto que leva crianças a conhecerem pontos turísticos de Caxias do Sul

Raphaela Kepps visitou pela primeira vez a Igreja de São Pelegrino, em Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com 10 páginas, cinco delas reservadas para serem carimbadas em pontos turísticos, o Passaporte Caxias, distribuído gratuitamente pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, sugere a visitação de 22 lugares que guardam a memória e a cultura de Caxias do Sul.

Em 2025, primeiro ano do projeto, 3.254 foram entregues a alunos de 43 escolas municipais que foram convidados a escolherem dois pontos para visitar e saírem deles com o documento simbólico carimbado.

O objetivo para o ano que vem, segundo a coordenadora do projeto, Aline Oliveira, é contemplar as outras 40 escolas da rede municipal, para que todas as crianças do Ensino Fundamental criem a sensação de pertencimento com o local onde vivem.

— Contemplamos todas as escolas do interior, muitos não têm contato com a parte central da cidade e ficam maravilhados. Percebemos que muitos não conheciam esses lugares e não sabiam como funcionava os acessos para, depois desta primeira visita, voltarem com as famílias. Nosso objetivo é convidar para que continuem a conhecer a cidade, criem um senso de pertencimento e se reconheçam como sujeitos ativos e críticos — diz.

Mais de três mil alunos visitaram, em 2025, pontos turísticos de Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

Nesta terça (9) e quarta-feira (10), os últimos estudantes "turistas" deste ano foram recebidos pela equipe da Secretaria do Turismo no Largo da Estação Férrea. Depois da distribuição dos passaportes, o passeio teve início.

Estudantes de 4º e 5º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Renato João Cesa visitaram a Igreja São Pelegrino e o Ecoparque, acompanhados pela professora Claudia Gregoletto, que trabalhou com os alunos os motivos que levam ao tombamento histórico.

— Apesar de não fazer parte das histórias familiares, porque alguns são de outros locais, os pontos fazem parte da história do município, e passeios como esse possibilitam que conheçam onde estão inseridos — analisa.

Para a estudante Raphaela Kepss,12 anos, foi uma oportunidade de conhecer a Igreja de São Pelegrino e as pinturas sacras de Aldo Locatelli. A aluna do 5º ano não conhecia o local, assim como não conhece a Câmara de Vereadores e pretende visitar para ter mais um carimbo no Passaporte Caxias.

— É legal, porque às vezes passamos por perto, mas não sabemos qual é a história e o que tem dentro — disse.

Passaporte é distribuído pela Secretaria do Turismo e carimbado nos lugares visitados. Ulisses Castro / Agencia RBS

