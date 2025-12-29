Mais de 24 mil veículos devem passar pela Rota do Sol em direção ao Litoral até a virada do ano

Fluxo intenso na Rota do Sol na segunda-feira (29). Ulisses Castro / Agencia RBS

Mais de 24 mil veículos devem transitar pela RS-453, a Rota do Sol, da Serra ao Litoral Norte entre esta segunda-feira (29) e quarta (31), de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Se a projeção for confirmada, mais de 45 mil terão passado pela rodovia estadual desde o último sábado (27).

De acordo com os dados, mais de 21 mil veículos transitaram em direção ao Litoral no final de semana. O maior movimento até aqui foi no sábado, com quase 12 mil utilizando a via. O pico do trânsito foi por volta de 8h.

Um fluxo considerável também foi registrado no sentido do Litoral à Serra. Foram cerca de dez mil veículos chegando à região no final de semana.