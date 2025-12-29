Mais de 24 mil veículos devem passar pela Rota do Sol em direção ao Litoral até a virada do ano

Mais de 24 mil veículos devem transitar pela RS-453, a Rota do Sol, da Serra ao Litoral Norte entre esta segunda-feira (29) e quarta (31), de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Se a projeção for confirmada, mais de 45 mil terão passado pela rodovia estadual desde o último sábado (27).
De acordo com os dados, mais de 21 mil veículos transitaram em direção ao Litoral no final de semana. O maior movimento até aqui foi no sábado, com quase 12 mil utilizando a via. O pico do trânsito foi por volta de 8h.
Um fluxo considerável também foi registrado no sentido do Litoral à Serra. Foram cerca de dez mil veículos chegando à região no final de semana.
O comandante da 1ª Companhia Rodoviária do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, capitão Melk Lima de Almeida, afirma que a projeção é de que a segunda tenha uma pequena redução no fluxo e um aumento nesta terça (30). Já na véspera do Ano-Novo, o trânsito deve voltar a ser reduzido.