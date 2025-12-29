Mais de 21 hectares de parreirais foram danificados por chuva forte em Bento Gonçalves

Equipes do exército e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura auxiliam produtores em Bento Gonçalves. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

O município de Bento Gonçalves contabiliza 21,4 hectares de parreirais danificados por causa da chuva que atingiu a Serra no último final de semana. Conforme a assessoria da prefeitura, Faria Lemos é a comunidade mais atingida. Na localidade, 11,5 hectares foram danificados. Mais danos relacionados à produção de uva foram registrados nos distritos de Tuiuty e Vale dos Vinhedos.

Nesta segunda-feira (29), a Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura (Smda) seguiu com o trabalho de auxílio para a recuperação dos parreirais. A ação conta com apoio de equipes do exército.

— Mesmo que em períodos curtos, a forte chuva acompanhada de vento avariou vários parreirais que estão carregados de uva para a colheita. Estamos auxiliando desde o fim de semana com as subprefeituras para manter as estruturas fixas para a vindima — afirmou o secretário Luis Carlos De Mari.