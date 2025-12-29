Geral

Recuperação
Notícia

Mais de 21 hectares de parreirais foram danificados por chuva forte em Bento Gonçalves

De acordo com a assessoria do município, trabalho de auxílio no interior, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura, segue nesta segunda-feira (29). Faria Lemos é a localidade mais atingida

Pioneiro

