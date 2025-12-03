Magia de Natal de Galópolis se inicia neste sábado, com diversas atrações na Vila Operária e na Praça Duque de Caxias

Evento se inicia oficialmente no próximo sábado (6), com ampla programação cultural Porthus Junior / Agencia RBS

O acendimento das luzes na Vila Operária e a chegada do Papai Noel na Praça marcaram o lançamento simbólico, para imprensa e convidados, da 20ª Magia de Natal de Galópolis, em Caxias do Sul, na noite desta terça-feira. Com ampla programação cultural, o evento se inicia neste sábado (6), data em que a iluminação e a decoração serão oficialmente lançadas, e segue até o próximo dia 21 (confira no final da matéria).

Com o tema “Da primeira vela acesa ao Vale Iluminado”, o evento reforça a tradição dos moradores do bairro em unir fé, turismo, história e hospitalidade, com a transformação de um dos cartões-postais de Galópolis, a Vila Operária, num cenário iluminado e festivo, com decoração especial, diversas atrações artísticas e atividades imersivas.

Iluminação na Vila Operária é um dos pontos altos da decoração Porthus Junior / Agencia RBS

Um destaque do evento é a participação comunitária, simbolizada pelas árvores iluminadas, em que moradores e empresas foram convidados a adotar cada um uma árvore, da mesma forma que os oito canteiros que formam a Praça Duque de Caxias foram adotados por entidades que atuam no bairro.

_ Essa é a 20ª edição do evento e a comunidade sempre se envolveu, como uma oportunidade de aproveitar o cenário maravilhoso da nossa praça para colocar o bairro no espírito natalino. Nos últimos dois anos, especialmente, a organização teve a preocupação em oferecer uma estrutura maior e mais profissionalizada, a fim de proporcionar não só aos moradores, mas a toda a cidade de Caxias, um evento à altura do que o Natal merece, com este espírito de fé e de esperança que a data representa - comenta Renato Solio, diretor da Associação Turística Galópolis Tecendo Histórias.

Detalhe da decoração na Praça Duque de Caxias Porthus Junior / Agencia RBS

Solio ressalta ainda o fortalecimento dos vínculos entre os moradores após o período da enchente de maio de 2024, quando o bairro foi um dos locais mais afetados em Caxias do Sul pela intempérie:

- Foi o que ocorreu no ano passado e que reverbera também para este ano. A atitude da comunidade diante da tragédia foi a de erguer os braços e aproveitar o período do Natal para reagir e transformar toda aquela lembrança de uma grande tragédia num grande momento de fé e de esperança. O Natal representou, para nós, um momento de virada.

Passeio de jipe já é uma tradição no bairro e é um dos atrativos para a edição deste ano da Magia do Natal Porthus Junior / Agencia RBS

Dentre as novidades da Magia de Natal para este ano, uma das principais é o circuito de visitação ampliado, com novos pontos iluminados e maior integração com projetos culturais e iniciativas comunitárias. Entre as experiências oferecidas, a Vila Iluminada se destaca com a Casa do Papai Noel, cenários temáticos e espaços decorados para que o visitante saia não apenas com boas lembranças de uma experiência marcante, mas também com belas fotos para recordar.

O evento é promovido pela Associação Turística Galópolis Tecendo Histórias, com produção cultural da Cali Gestão Cultural e financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Casa do Papai Noel também é um dos locais de visitação, junto à Vila Operária Porthus Junior / Agencia RBS

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

06/12 – Sábado

:: 20h – Abertura oficial

Cortejo artístico para a chegada do Papai Noel com Cia Espicula

07/12 – Domingo

:: 16h - Show de mágicas O Encanto mágico de Natal com Marcelo Soccol

:: 19h - Um canto de Natal com Coro Cênico Encanta

:: 20h – Vizília de Natal com Miseri Coloni

Apresentações e intervenções artísticas durante a programação

10/12 – Quarta-feira

:: 18h30 - Oficina de biscoitos | Local: Ao lado da Casa do Papai Noel

11/12 – Quinta-feira

:: 15h – Um Natal Maluco (Cia Garagem)

:: 18h – Apresentação Musical com Paulo Johan

:: 19h30 - Apresentação de natal da Escola Ismael Chaves

:: 21h – Intervenção artística com Elas Elfas

12/12 – Sexta-feira

:: 18h30 - Contação de Histórias e confecção de lamparinas para crianças

:: 18h - Encontro de Carros Antigos

:: 20h - Show Natal Encantos com Tita e Rafa

13/12 – Sábado

:: 14h – Oficina de Guirlandas

:: 16h – Musical infantil ‘Entre luzes e canções” - Sandra Mirelli e Bento Martins

:: 18h - Missa

:: 18h - Contação de Histórias “A Magia da Vila” para adultos

:: 18h30 - Caminhada Noturna

:: 19h - Alberi Musicali trio

:: 21h - Show Musical Grupo Archipellago

14/12 – Domingo

:: 16h – Teatro musical: O Natal de Natanael

:: 19h - Um canto de Natal com Coro Cênico Encanta

:: 20h – Show Cantata em Harmonia com Dirceu Pastori, Caroline Gobbato e Paulo Johann

17/12 – Quarta-feira

:: 19h às 21h – Intervenção artística com Elas Elfas

18/12 – Quinta-feira

:: 19h - Show de mágica O Encanto mágico de Natal com Marcelo Soccol

19/12 – Sexta-feira

:: 18h30 - Contação de Histórias e confecção de lamparinas para crianças

:: 19h – Intervenção artística: Os Arautos de Natal

:: 20h – Cantata em Harmonia com Dirceu Pastori, Caroline Gobbato e Paulo Johann

20/12 – Sábado

:: 14h – Oficina de Guirlandas | Local: Ao lado da Casa do Papai Noel

:: 16h - Musical infantil ‘Entre luzes e canções” com Sandra Mirelli e Bento Martins

:: 18h - Missa

:: 18h - Contação de Histórias “A Magia da Vila” para adultos

:: 18h30 - Caminhada Noturna

:: 19h - Show musical Quartetando o Natal

21/12 – Domingo

:: 19h - Cerimônia cênica de encerramento

:: 19h30 - Show com Tríade - Especial de Natal

:: 21h - Show de Despedida do Noel

PROGRAMAÇÃO PERMANENTE

Mercado Comunitário

Casa do Papai Noel

PASSEIO DE JEEP

Quarta e quintas-feiras das 19h às 22h

Sextas-feiras das 19h às 22h

Sábados e domingo das 16h às 22h

Valores: Quarta e quinta-feira R$5,00

De sexta a domingo R$10,00

Para maiores informações: 54 9973-4464

Em caso de chuva:

Shows musicais: Igreja

Teatro: Salão Paroquial

Mercado comunitário: mantido no mesmo espaço