Mãe e bebê ficam feridas após serem atropeladas na faixa de pedestres em Canela

Uma jovem de 21 anos e sua filha de 1 ano e 11 meses ficaram feridas após serem atropeladas por um Honda HR-V na região central de Canela. O caso foi registrado na Avenida Osvaldo Aranha, em direção a Gramado, passando a Rua Paul Harris, na faixa de segurança, na tarde de quarta-feira (4).

De acordo com informações do Hospital de Caridade de Canela, a bebê precisou ser transferia a um hospital de Caxias do Sul. No entanto, não foi informado o estado de saúde dela e para qual instituição foi encaminhada.

Segundo a Brigada Militar, pessoas que estavam no local prestaram o primeiro apoio e auxiliaram na remoção da mãe e da bebê. A mulher teve suspeitas de fraturas, mas não teve o estado de saúde divulgado.