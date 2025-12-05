Mãe e bebê ficam feridas após serem atropeladas na faixa de pedestres em Canela

Uma jovem de 21 anos e sua filha de 1 ano e 11 meses ficaram feridas após serem atropeladas por um Honda HR-V na região central de Canela. O caso foi registrado na Avenida Osvaldo Aranha, em direção a Gramado, passando a Rua Paul Harris, na faixa de segurança, na tarde de quarta-feira (4).
De acordo com informações do Hospital de Caridade de Canela, a bebê precisou ser transferia a um hospital de Caxias do Sul. No entanto, não foi informado o estado de saúde dela e para qual instituição foi encaminhada.
Segundo a Brigada Militar, pessoas que estavam no local prestaram o primeiro apoio e auxiliaram na remoção da mãe e da bebê. A mulher teve suspeitas de fraturas, mas não teve o estado de saúde divulgado.
A condutora do veículo, uma mulher de 74 anos, foi encaminhada ao hospital e, posteriormente, à delegacia de polícia para registro da ocorrência. O delegado Vladimir Medeiros confirmou que ela foi ouvida e que foi instaurado um inquérito para apurar o acidente, no entanto, não deu mais detalhes.