Macaco órfão é adotado por bugio que foi rejeitado pelo bando em Caxias do Sul

Jegue, um primata de seis anos viveu sozinho até a chegada do filhote Jimy, resgatado após a mãe morrer eletrocutada. A aproximação foi realizada pelos veterinários da Universidade de Caxias do Sul (UCS) que se preocupam com o aumento de casos de acidentes na rede elétrica

Pedro Zanrosso

