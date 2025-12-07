Lei que autoriza transferência de táxi desburocratiza processo e mantém categoria competitiva em Caxias do Sul

Elaine e Maykon Peretto assumiram a permissão do táxi da família em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A transferência dos alvarás de taxistas para terceiros e herdeiros agora é lei e encerra no país um debate jurídico que confundia a categoria formada por cerca de 300 profissionais em Caxias do Sul.

Em 2021, o Superior Tribunal Federal havia declarado inconstitucional a livre comercialização de autorizações de serviço de táxi, concedendo um prazo para encerrar a prática em abril deste ano. Na época, o ministro Luiz Fux, relator da ação, argumentou que os dispositivos transformavam em "mercadoria" as outorgas de serviço de táxi.

Sancionada pelo presidente Lula no fim de novembro, a nova lei prevê que em caso de falecimento do titular, a permissão do táxi poderá ser transferida para marido ou esposa, companheiro ou filhos, que terão até um ano para solicitar a transferência. Caso não possam assumir, é possível indicar outra pessoa que cumpra os requisitos legais.

A lei também possibilita que o taxista indique um terceiro para assumir o serviço caso fique impossibilitado de continuar trabalhando, seja por doença grave ou incapacidade permanente. A indicação deve ser feita no momento em que o motorista recebe ou renova a permissão para operar o táxi.

A aprovação do texto, que também reconhece os profissionais como prestadores de serviços turísticos e os isenta da taxa anual de verificação do taxímetro, foi comemorada pelo presidente do Sindicato dos Taxistas de Caxias do Sul, Daniel Guaragna.

— Os artigos da antiga visão do STF dificultavam as transferências, o sindicato fazia os documentos, a prefeitura analisava e transferia. Estamos recuperando gradativamente o serviço, principalmente pela qualidade dos veículos e pela sensação de segurança que o táxi oferece.

Responsável por analisar as transferências, a Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (STTM) acredita que a legalização do processo vai renovar os profissionais e manter o serviço atrativo tanto para quem utiliza quanto para quem oferece.

— É uma classe de motoristas com idade já avançada, e quando paravam de trabalhar, a cidade perdia um táxi porque outra pessoa não poderia assumir. É ainda uma fonte de renda adequada e importante em qualquer cidade do mundo. A nova lei é bem interessante e com a permissão legal vamos impedir a redução da oferta — comentou o secretário adjunto Alfonso Willembrig Júnior.

A lei ainda criou o Dia Nacional do Taxista, que será celebrado sempre no dia 26 de agosto.

De pai para filho

Depois da morte do pai, Maykon assumiu a permissão e um novo táxi foi adquirido para a mãe também prestar o serviço. Porthus Junior / Agencia RBS

É desde que completou a maioridade que o taxista Maykon Peretto, 41, segue o legado do pai no prefixo 258 na Rua Alfredo Chaves. O táxi veio de herança para ele e outros dois irmãos, que hoje ajudam na função principalmente aos finais de semana.

Na época, a transferência da permissão para atuar foi burocrática, e o serviço de uma advogada foi essencial para obter o direito de trabalhar nas ruas.

— Como ganhamos de herança, tinha que ser no nome dos três, e a prefeitura começou a complicar. Conseguimos de forma judicial. Na época foi realmente complicado, mas conseguimos. Hoje seria mais fácil — diz Maykon.

São no mínimo 15 corridas diárias, todas fixas e feitas de forma particular para atender a uma cartela de clientes que confia principalmente os filhos para que Maykon os leve aonde for preciso:

— Ano letivo é quando a gente tem mais corrida. Levar para dançar, levar para o tênis, para o futebol, leva eles para tudo quanto é lugar.

A confiança dos passageiros e a indicação do serviço levou a família a adquirir uma segunda outorga na época em que o STJD deu brecha para as transferências.

Quem também é taxista é a mãe de Maykon, Elaine Perretto, 58, que já tinha experiência com o transporte escolar quando resolveu migrar para o táxi: