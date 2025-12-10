Geral

Após investigação
Notícia

Justiça libera redistribuição de 70 caixas de doações dos EUA apreendidas na Serra

Com isso, os donativos serão encaminhados para pessoas em situação de vulnerabilidade. Operação do Ministério Público gaúcho apreendeu cerca de 70 caixas de produtos como roupas, fraldas e mamadeiras na semana passada

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS