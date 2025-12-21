Iria Cristina Lorenzoni Rech morre aos 85 anos, um dia após a morte do marido, em Caxias do Sul

Iria Cristina Lorenzoni Rech faleceu neste domingo (21), aos 85 anos, em Caxias do Sul, um dia após a morte do marido, o renomado fotógrafo Vasco Rech, que partiu no sábado, aos 88 anos.
Ambos estavam internados no Hospital Virvi Ramos. Iria estava acamada há 28 dias, Vasco há 17 dias. As mortes ocorreram por complicações de saúde normais da idade. Uma das filhas do casal, Valquíria, comenta que ambos puderam se ver uma última vez já no hospital, há cerca de 15 dias. Foi a despedida após 66 anos de casados:
_ Eles eram inseparáveis, e assim foram até na morte. Minha mãe sempre foi dona de casa, cuidava das filhas enquanto ele trabalhava sem horário por conta da profissão. Mas uma característica dela era nunca ir dormir antes dele chegar, fosse a hora que fosse. Ela gostava de bordar e bordava até que ele chegasse.
Nos últimos anos de vida, Vasco Rech teve de conviver com um quadro de ataxia cerebelar, doença que afeta o equilíbrio e a coordenação motora. Durante este período, Valquíria conta que Iria foi como uma "muleta" para o esposo:
_ Ele só conseguia caminhar se estivesse segurando em outra pessoa, e era nela (Iria) que ele se segurava, até o momento em que o quadro piorou e ele ter de ir para a cadeira de rodas.
O casal deixa as filhas Valquíria e Márcia, 62, e quatro netos. o corpo de Iria Rech será cremado neste domingo, às 17h30min, no Memorial Crematório São José.