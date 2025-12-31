IPTU 2026 de Bento Gonçalves será emitido somente em formato digital

Em Bento Gonçalves, o carnê do IPTU 2026 deverá ser emitido somente de forma digital. Dessa forma, não será mais enviado às residências pelos Correios, informa a Secretaria de Finanças (Sefin). A medida é uma forma de modernização e eficiência na cobrança do tributo.

As guias estarão disponíveis no Portal do Contribuinte, a partir da segunda quinzena de janeiro, sendo possível consultar por CPF/CNPJ ou código do imóvel. Também podem ser emitidas neste link, mediante login e senha, podendo utilizar a conta GOV como forma de login. Ou também podem ser emitidas através do aplicativo “Oxy Cidadão”, disponível na Apple Store e na Google Play Store.