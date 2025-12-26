Instabilidade e temporais marcam o tempo na Serra e no Litoral até o Réveillon

Tempo nublado e instável continuará na região na próxima semana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Tanto para quem planeja viajar para o litoral gaúcho, como para quem vai ficar na Serra durante a semana de Réveillon, prepare-se: o sol só deve aparecer com intensidade no dia 31, próxima quarta-feira. Até lá, a instabilidade deve continuar marcando os dias na Serra e na praia.

No final de semana, já neste sábado (28), com a atuação do ar quente e úmido combinado a uma passagem de frente fria, as instabilidades voltam a ganhar força na Serra, com condição para temporais acompanhados por raios, rajadas de ventos e risco de granizo. O sol aparece entre muitas nuvens, mas a chuva deve aparecer durante a tarde e noite. Pela manhã o termômetro marca temperaturas mais amenas, na casa dos 20ºC, e a tarde terá sensação de calor e abafamento, com máxima de 29ºC.

No domingo (28), o transporte de umidade do norte do país aliado ao deslocamento da frente fria segue favorecendo as condições de instabilidade. Na Serra, o tempo vai ficar fechado e com chuva forte, com possibilidade de temporal. Pela manhã, o termômetro vai marcar temperaturas mais amenas, por volta dos 20ºC, e a tarde será quente e com sensação de abafamento, com máxima de 27ºC em Caxias do Sul.

Na segunda-feira, as instabilidades ainda atuam na metade norte do RS, com sol entre muitas nuvens, períodos de céu encoberto e chuva moderada a forte. Na Serra, o sol aparece entre muitas nuvens, mas com períodos de céu fechado e chuva moderada a forte.

Confira a previsão do tempo

Caxias do Sul

Sábado (27): Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 29º.

Gramado

Sábado (27): Pancadas de chuva à tarde e temporal à noite. Mínima de 21º e máxima de 30º.

Arroio do Sal

Sábado (27): Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva durante a tarde e noite. Mínima de 23º e máxima de 28º.

