Inscrição para o Programa de Tratores Agrícolas passará a ser feita na Secretaria da Agricultura, em Caxias do Sul 

Máquinas da prefeitura prestam serviços em propriedades rurais da cidade a custo mais baixo do que o mercado. Secretaria Municipal de Agricultura / Divulgação

Produtores rurais de Caxias do Sul que irão aderir ao Programa Municipal de Recuperação e Manutenção da Fertilidade dos Solos da Propriedade Rural Caxiense (Tratores Agrícolas) em 2026 deverão atentar para o processo de inscrição.

Isso porque a partir de janeiro as inscrições deverão ser feitas junto à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e não mais com as subprefeituras. Os produtores devem contatar a pasta pelos contatos (54) 3290-3800 e (54) 99945 -8324.

Conforme a prefeitura, essa tarefa acabava sobrecarregando as subprefeituras. Com as solicitações concentradas na Smapa, o serviço deverá ter mais agilidade e eficiência.

Gestores e técnicos da Smapa realizaram reuniões em distritos de Caxias do Sul para abordar a alterações. Materiais de divulgação, como cartazes e mensagens em grupos de WhatsApp foram compartilhados.

No período de janeiro a outubro deste ano foram realizados 2.737 horas-máquina de serviços, atendendo a cerca de 800 pedidos de agricultores. Entre os serviços realizados estão o preparo do solo para plantios, silagem e o plantio. O serviço é pago pelos produtores, com custo 50% inferior ao oferecido no mercado.

O programa é voltado para agricultores que possuem inscrição estadual com movimentação mínima de venda de 12 salários-mínimos nacionais, no período de janeiro a dezembro do ano anterior. O produtor deve ter sua propriedade em Caxias do Sul e não possuir débitos com a prefeitura.







