Geral

A partir de janeiro 
Notícia

Inscrição para o Programa de Tratores Agrícolas passará a ser feita na Secretaria da Agricultura, em Caxias do Sul 

Até então, solicitações do serviço eram feitas com as subprefeituras. Mudança busca agilizar o serviço. Inscrições podem ser feitas via telefonema 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS