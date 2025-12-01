Início de dezembro na Serra terá chuva, instabilidade e retorno gradual do tempo firme

A primeira semana de dezembro será marcada por instabilidade e mudanças rápidas no tempo na Serra, segundo a Climatempo. O avanço das áreas de instabilidade e a presença de um sistema de baixa pressão próximo à costa manterão o tempo carregado até terça-feira (2). O sol volta a ganhar força a partir de quarta, quando o clima começa a se estabilizar em toda a região.

Nesta segunda-feira (1º), a influência da área de baixa pressão mantém o céu com muitas nuvens e pancadas de chuva que podem variar de moderadas a fortes ao longo do dia. Há risco de temporais localizados. Mesmo com o tempo fechado, as temperaturas seguem agradáveis, com máxima de 23°C em Caxias do Sul.

Leia Mais Dezembro começa com chuva e queda de temperatura no RS; veja a previsão para a semana

A terça-feira (2) também começa instável, com pancadas de chuva entre a madrugada e o início da tarde, novamente com possibilidade de intensidade moderada a forte. A partir do meio da tarde, porém, as instabilidades perdem força, abrindo espaço para períodos mais secos. As temperaturas sobem um pouco: em Caxias do Sul, a mínima será de 17°C e a máxima de 25°C. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 18°C e 26°C.

Na quarta-feira (3), o tempo firme volta a predominar em boa parte do Rio Grande do Sul. O sol aparece entre algumas nuvens e a sensação térmica será mais amena. As temperaturas ficam mais baixas pela manhã e agradáveis à tarde, variando entre 14°C e 23°C na Serra.

A estabilidade se consolida na quinta-feira (4), quando o tempo firme deve predominar em toda a região. O dia começa com temperaturas mais baixas, mas os termômetros sobem ao longo da tarde. A maioria dos municípios deve registrar mínima de 12°C e máxima de 25°C.