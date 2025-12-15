Incêndio atinge empresa às margens da RS-122, em Farroupilha

Incidente produz uma fumaça tóxica intensa. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Um incêndio atinge uma empresa de gerenciamento e tratamento de resíduos industriais em Farroupilha na manhã desta segunda-feira (15). A companhia é a Renova Service, localizada no km 62 da RS-122, próximo à Linha Julieta. Ninguém se feriu.

Até às 20h45min, as chamas continuavam controladas, mas contidas no interior da empresa. A projeção do Corpo de Bombeiros é seguir o combate durante a madrugada de terça-feira (16). Mais de 100 mil litros de água foram utilizados, conforme o batalhão de Farroupilha.

O Corpo de Bombeiros atende a ocorrência desde as 5h. O comandante da corporação em Farroupilha, 1° sargento Geomir Alan da Cás, afirma que o fogo está confinado no interior da empresa e, como não há pavilhões no entorno, não há possibilidade de se espalhar.

Leia Mais Festas de fim de ano são um alerta para violência contra a mulher, diz titular da Coordenadoria da Mulher em Caxias

De acordo com Cás, aproximadamente 23 funcionários estavam no local quando as chamas tiveram início no setor em que há reciclagem de material. Parte do telhado do imóvel desabou.

— Estamos na fase de resfriamento e retirada do material, é dessa forma que fazemos o combate, possivelmente ao longo do dia e se estendendo à noite. É uma grande carga de incêndio que precisa ser resfriada e retirada para local externo — detalha o comandante.