Identificado homem encontrado morto no Rio das Antas, em Bento Gonçalves

Foi identificado como Adilceu Antônio Censi, 41 anos, o homem encontrado morto no Rio das Antas, na localidade de Linha Alcântara, em Bento Gonçalves, na manhã de domingo (7).

O cadáver foi localizado nas proximidades do km 17 da RS-431. Os bombeiros realizaram a retirada do corpo do rio e acionaram a Brigada Militar. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado pela 1ª Delegacia.

Censi era servidor da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, que emitiu nota lamentando o falecimento e expressando solidariedade aos amigos e familiares.



