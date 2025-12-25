Identificada mulher morta em acidente na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Foi identificada como Solange de Fátima Silvestre Sirtolli, 53 anos, a mulher morta em acidente na manhã de quarta-feira (24) em São Francisco de Paula, na Serra. Ela morreu no local.

Solange era passageira de um veículo Corsa que fazia o sentido Serra-Litoral quando colidiu de frente com um Prisma. Outras quatro pessoas foram encaminhadas em estado grave aos hospitais de Caxias do Sul e São Francisco de Paula. O estado de saúde delas não foi informado.