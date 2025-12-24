Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, receberá R$ 2,3 milhões do Estado para qualificar UTI Neonatal

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, será contemplado com R$ 2,3 milhões do Governo do Estado para a aquisição e instalação de equipamentos destinados à UTI Neonatal e à Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCI Neo). O recurso faz parte do Projeto Avançar, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), e tem como objetivo qualificar a assistência aos recém-nascidos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O contrato foi assinado nesta terça-feira (23), de forma online, em reunião conduzida pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, com a participação de representantes dos hospitais beneficiados, autoridades municipais e parlamentares.
Segundo o Hospital Tacchini, o investimento ampliará a capacidade de atendimento em casos de média e alta complexidade neonatal. Os valores serão aplicados na compra de equipamentos que permitirão modernizar e ampliar a estrutura necessária para o cuidado intensivo e intermediário de recém-nascidos.
A médica pediatra e intensivista pediátrica da instituição, Simone Caldeira Silva, destaca que o repasse integra um projeto mais amplo.
— Este é um momento muito significativo para a continuidade e o fortalecimento da nossa UTI Neonatal e da UCI. Temos um projeto em andamento que permitirá concluir e qualificar ainda mais toda a linha de cuidado materno-infantil do Hospital Tacchini — afirma.
A instituição já vem recebendo investimentos do Projeto Avançar. Neste ano, foi inaugurada a nova UTI Pediátrica, com estrutura ampliada e moderna, também viabilizada com recursos estaduais.
Ao todo, a Secretaria Estadual da Saúde irá destinar R$ 13,79 milhões para seis hospitais do Rio Grande do Sul. Além do Tacchini, em Bento Gonçalves, também serão contempladas instituições em Não-Me-Toque, Alvorada, Portão, Sertão e Lajeado, com projetos voltados à ampliação de estruturas, aquisição de equipamentos e modernização dos serviços de saúde.