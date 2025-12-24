Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, receberá R$ 2,3 milhões do Estado para qualificar UTI Neonatal

O contrato foi assinado nesta terça-feira (23), de forma online. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, será contemplado com R$ 2,3 milhões do Governo do Estado para a aquisição e instalação de equipamentos destinados à UTI Neonatal e à Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCI Neo). O recurso faz parte do Projeto Avançar, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), e tem como objetivo qualificar a assistência aos recém-nascidos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O contrato foi assinado nesta terça-feira (23), de forma online, em reunião conduzida pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, com a participação de representantes dos hospitais beneficiados, autoridades municipais e parlamentares.

Segundo o Hospital Tacchini, o investimento ampliará a capacidade de atendimento em casos de média e alta complexidade neonatal. Os valores serão aplicados na compra de equipamentos que permitirão modernizar e ampliar a estrutura necessária para o cuidado intensivo e intermediário de recém-nascidos.

A médica pediatra e intensivista pediátrica da instituição, Simone Caldeira Silva, destaca que o repasse integra um projeto mais amplo.

— Este é um momento muito significativo para a continuidade e o fortalecimento da nossa UTI Neonatal e da UCI. Temos um projeto em andamento que permitirá concluir e qualificar ainda mais toda a linha de cuidado materno-infantil do Hospital Tacchini — afirma.

A instituição já vem recebendo investimentos do Projeto Avançar. Neste ano, foi inaugurada a nova UTI Pediátrica, com estrutura ampliada e moderna, também viabilizada com recursos estaduais.