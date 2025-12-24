Geral

Saúde
Notícia

Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, receberá R$ 2,3 milhões do Estado para qualificar UTI Neonatal

Investimento deve ampliar a capacidade de atendimento em casos de média e alta complexidade. Os valores serão aplicados na compra de equipamentos

Pablo Ribeiro

