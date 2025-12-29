Hospital de Nova Prata terá de reconstruir setor de parto normal, mas retomada de cirurgias de urgência e emergência deve ocorrer nos próximos dias

Hospital São João Batista foi atingido por incêndio na madrugada de sábado, Chamado ocorreu por volta das 4h Débora Padilha / RBS TV

O Hospital São João Batista, de Nova Prata, na Serra, avança na recuperação após o incêndio que atingiu o segundo andar da instituição na madrugada de sábado (27). Após o serviço de Pronto-Atendimento voltar a funcionar no final da tarde de domingo, o foco neste início de semana está em concluir a limpeza, avaliar os estragos em equipamentos e organizar as vistorias necessárias.

Segundo o administrador, Marcos Santori, em entrevista concedida à RBS TV nesta segunda-feira, o centro de parto normal segue totalmente interditado e sem previsão de retomada, pois terá de ser reconstruído devido à gravidade dos danos.

No bloco cirúrgico, equipamentos foram removidos e irão passar por avaliação, para verificar o que pode ser aproveitado o que terá de ir para descarte. Santori ressalta ainda que serão necessárias inspeções nas redes elétrica, hidráulica e de gás, além da rede de dados. Também o piso e as paredes terão de ser vistoriadas.

Mutirão de limpeza se iniciou ainda no sábado Débora Padilha / RBS TV

Existe a expectativa de liberar, ainda nesta semana, uma sala cirúrgica que não foi diretamente atingida pelo fogo, permitindo o atendimento de urgências e emergências.

- Nossa expectativa é de poder colocar em funcionamento nos próximos dias esta sala cirúrgica que estava mais distante do foco de incêndio. Isso irá permitir atender urgências e emergências da população. O restante do bloco cirúrgico está inviabilizado para uso, pois terá de passar por uma reforma completa - afirma Santori.

A mobilização para a limpeza da fuligem e outros estragos provocados pelo incêndio reuniu cerca de 250 voluntários no sábado e 120 no domingo, incluindo pessoas de cidades vizinhas. Os esforços foram coordenados pela Defesa Civil do município.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Vinte e dois pacientes estavam internados no momento do incêndio e 14 foram transferidos para hospitais de Veranópolis e de Paraí, entre eles quatro recém-nascidos. Os demais foram realocados para outros setores do hospital.