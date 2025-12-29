Geral

Após incêndio
Notícia

Hospital de Nova Prata terá de reconstruir setor de parto normal, mas retomada de cirurgias de urgência e emergência deve ocorrer nos próximos dias

Maior parte do bloco cirúrgico terá de passar por vistoria para avaliar danos estruturais e em equipamentos. Setor de parto normal terá de ser reconstruído, segundo administrador

Pioneiro

