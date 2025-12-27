Hospitais de Caxias do Sul alertam para golpes envolvendo pacientes internados

Hospitais de Caxias do Sul voltaram a alertar a população sobre tentativas de golpe envolvendo pacientes internados. As instituições reforçam que não solicitam pagamentos por telefone, mensagens ou transferências bancárias, e pedem atenção redobrada de familiares e responsáveis.

Na tarde desta sexta-feira (26), o Hospital do Círculo divulgou um alerta nas redes sociais informando que golpistas estão se passando por médicos ou integrantes da equipe hospitalar. Segundo o comunicado, os criminosos entram em contato por telefone ou aplicativos de mensagens solicitando valores em dinheiro, o que não faz parte dos procedimentos da instituição.

Em caso de contato suspeito, a orientação é não realizar pagamentos e procurar imediatamente os canais oficiais do hospital. O Serviço de Atendimento ao Cliente do Círculo Saúde atende pelo número 0800 709 0000.

Também na tarde desta sexta, o Hospital Geral reforçou um alerta que já vem sendo divulgado desde setembro. A instituição destaca que o hospital é 100% SUS e que todos os serviços e medicamentos são gratuitos. O comunicado ressalta que não há qualquer tipo de cobrança aos pacientes ou familiares. Caso alguém receba mensagens suspeitas solicitando pagamentos, a orientação é não fazer transferências e entrar em contato com a Ouvidoria do Hospital Geral para relatar a situação. O serviço atende pelos telefones 0800 642 4141 ou (54) 3218-7229.

Já o Hospital da Unimed mantém um aviso fixo em seu site alertando sobre tentativas de golpe. A instituição esclarece que não solicita, por contato telefônico, pagamentos via depósito bancário ou Pix relacionados a pacientes internados. Em caso de dúvidas, o hospital orienta que a população procure o SAC pelo telefone 0800 051 2100.