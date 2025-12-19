Homem morre em colisão entre veículos na RS-129 em Guaporé, na Serra

Acidente aconteceu no trecho conhecido como Reta do Betanin. Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé / Divulgação

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos na RS-129, em Guaporé, na Serra, ocasionou a morte de um homem. O caso foi por volta das 7h30min desta sexta-feira (19), no km 138 da rodovia, próximo à chamada Reta do Betanin.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, que atendeu a ocorrência, um veículo modelo Strada seguia quando teria colidido frontalmente com um caminhão baú.

Com o impacto, o caminhão tombou na pista. Na sequência, um Polo que trafegava na rodovia acabou colidindo contra o caminhão. Os dois ocupantes do Polo, assim como o motorista do caminhão, foram resgatados e encaminhados para atendimento no Hospital de Guaporé.

Já o motorista da Strada precisou ser retirado das ferragens. Ele foi encaminhado em estado grave para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.











