Homem morre em colisão entre veículos na RS-129 em Guaporé, na Serra

Dois carros e um caminhão se envolveram no acidente. O condutor de uma Strada foi socorrido em estado grave e levado para atendimento médico no hospital da cidade, contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu 

