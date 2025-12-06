Homem morre em acidente na BR-116 em Vacaria, na tarde deste sábado

Um motociclista morreu em um acidente na tarde deste sábado na BR-116, em Vacaria.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Vacaria, o motorista de um caminhão relatou que seguia no sentido Vacaria-Lages quando a moto que vinha no sentido contrário invadiu a pista. A moto ficou embaixo do caminhão e começou a pegar fogo, que foi controlado com extintores.
A vítima, ainda não identificada, morreu no local. O caminhoneiro não se feriu. A PRF orienta o trânsito no local para o trabalho da perícia, ainda no final da tarde deste sábado.