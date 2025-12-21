Geral

Acidente 
Notícia

Homem morre após carro que dirigia colidir com outro veículo na BR-470, em Veranópolis 

Vítima foi retirada das ferragens e encaminhada para atendimento no Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, mas não resistiu aos ferimentos 

Pioneiro

