Homem morre após carro que dirigia colidir com outro veículo na BR-470, em Veranópolis 

Acidente aconteceu na BR-470, em Veranópolis. Corpo de Bombeiros Militar de Veranópolis / Divulgação

Um acidente de trânsito envolvendo um Gol e um Vectra resultou na morte de um homem de 49 anos, identificado como Maurício César Corrêa. O caso aconteceu por volta de 00h30min deste domingo (21), na BR-470, próximo ao Restaurante Coliseu, em Veranópolis.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, Corrêa dirigia um Gol, que acabou colidindo contra o Vectra. A vítima foi retirada das ferragens pelos bombeiros e encaminhada para atendimento no Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Corrêa era natural de Belém, no Pará, mas morava em Veranópolis. Ele integrava a equipe do Jornal O Estafeta. Nas redes sociais, o veículo divulgou uma nota de pesar, lamentando o falecimento. Ainda não há informações sobre a despedida de Côrrea.



