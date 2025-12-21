Homem morre após capotar o carro na RS-122, em Ipê

Um homem identificado como Mateus Ávila da Cruz, de 24 anos, morreu na madrugada do domingo (21), após o carro que conduzia capotar no quilômetro 130 da RS-122, em Ipê, na Serra. O caso aconteceu por volta das 5h30min, próximo ao CTG Tronco do Ipê.
O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e pelo Grupo Rodoviário de Nova Bassano. Conforme a polícia, vestígios encontrados no local indicam que o Gol conduzido pela vítima seguia pela rodovia no sentido Antônio Prado-Ipê.
Próximo a uma curva, o Cruz teria perdido o controle e capotado o carro às margens da rodovia. O Serviço Auxiliar de Bombeiros de Antônio Prado (Scab) fez o resgate da vítima, que encaminhada para atendimento médico no Hospital São José, em Antônio Prado.
No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo os policiais, ele era morador de Ipê. O trânsito no local do acidente já foi liberado.