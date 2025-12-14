Homem morre após acidente com trator no interior de Farroupilha

Um homem morreu na tarde de sábado (13), na Linha Boêmio, no interior de Farroupilha, após um acidente envolvendo um trator.
Dionísio Vital Menti, de 76 anos, conduzia o veículo quando, segundo a Brigada Militar (BM), teria perdido o controle, por volta das 13h30min. O trator tombou por cima dele.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito da vítima no local.
A Polícia Civil foi informada, mas determinou a não realização de perícia no local.
O velório de Dionísio Vital Menti ocorre na Capela Santa Cruz de Nova Milano. A cerimônia de despedida será realizada às 16h30min deste domingo (14), no cemitério da mesma comunidade.