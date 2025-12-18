Geral

Campos de Cima da Serra
Notícia

Homem morre ao sofrer descarga elétrica em obra em Jaquirana, na Serra

O incidente foi registrado no fim da tarde de quarta-feira (17), em uma casa localizada na Avenida Central. Sepultamento é no fim da tarde desta quinta (18)

Pioneiro

