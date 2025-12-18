Homem morre ao sofrer descarga elétrica em obra em Jaquirana, na Serra

Será sepultado no final da tarde desta quinta-feira (18) um homem de 54 anos, identificado como Ronaldo Cavalheiro Alves, que morreu ao sofrer uma descarga elétrica em uma obra em Jaquirana, nos Campos de Cima da Serra. O incidente foi registrado no fim da tarde de quarta-feira (17), em uma casa que estava sendo reformada, na Avenida Central.
Os Bombeiros Voluntários do município foram acionados pouco após as 17h e encontraram o homem já sem vida. O corpo foi removido com o apoio da Brigada Militar.
O caso também foi registrado pela Polícia Civil. Segundo o delegado Gustavo Costa do Amaral, Alves estava prestando serviços para terceiros.
A cerimônia religiosa de despedida está marcada para 18h30min desta quinta, com posterior sepultamento no Cemitério Municipal de Jaquirana.