Geral

Campos de Cima da Serra
Notícia

Homem morre afogado em barragem de Pinhal da Serra

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava pescando com familiares no reservatório da Usina Hidrelétrica Barra Grande, quando caiu na água

Luca Roth

