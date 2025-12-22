Homem morre afogado em barragem de Pinhal da Serra

Vítima foi localizada a cerca de 15 metros de profundidade, perto da margem. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um homem de 58 anos morreu afogado, neste domingo (21), na barragem da Usina Hidrelétrica Barra Grande, em Pinhal da Serra, a cerca de 100 quilômetros de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. O nome da vítima, natural de Mangueirinha (PR), não foi divulgado oficialmente até o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Vacaria, ele entrou no local com familiares no fim da tarde do sábado (20) para pescar. Por volta das 3h da madrugada do domingo, o homem teria caído de uma altura e submergido.

A corporação informa que, inicialmente, os parentes tentaram encontrá-lo e, depois de não terem sucesso, retornaram para Anita Garibaldi (SC) e chamaram os bombeiros da cidade.

Os militares catarinenses, após irem ao local e não encontrarem vestígios, repassaram o atendimento à Brigada Militar (BM) de Pinhal, que assumiu a ocorrência com os bombeiros de Vacaria, por volta das 12h.

A equipe de resgate fez buscas com um barco a remo. Após aproximadamente uma hora, a vítima foi localizada a cerca de 15 metros de profundidade, perto da margem.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a prática de pesca no local é proibida. A corporação desaconselha o acesso irregular à área da barragem, especialmente no período noturno, e recomenda que sejam respeitadas as sinalizações existentes.