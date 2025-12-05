Homem fica ferido após capotar carro na RS-453, em Farroupilha

Um homem, que não teve a idade divulgada, ficou ferido após um acidente de trânsito na RS-453, em Farroupilha. O caso foi registrado por volta das 5h30min desta sexta-feira (5) no km 111 da rodovia estadual.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ele era o condutor de um Toyota Yaris que seguia no sentido Farroupilha a Garibaldi quando acabou perdendo o controle do veículo, colidiu contra uma defensa metálica e capotou.

O homem foi encaminhado ao Hospital São Carlos de Farroupilha para atendimento médico. No entanto, o estado de saúde não foi informado.