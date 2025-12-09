Geral

BR-470
Notícia

Homem embriagado força ultrapassagem, perde controle de veículo e é preso pela PRF em Bento Gonçalves 

Teste do etilômetro apontou o consumo de álcool. Carro foi encontrado fora da pista após o motorista forçar uma manobra entre caminhões 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS