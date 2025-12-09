Homem embriagado força ultrapassagem, perde controle de veículo e é preso pela PRF em Bento Gonçalves 

Veículo foi encontrado por policiais, sem o motorista. PRF Bento Gonçalves / Divulgação

Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira (9), por embriaguez ao volante. O caso aconteceu na BR-470, perto do distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves.

Os policiais receberam informações de que um motorista de um Peugeot 207, azul escuro, estava transitando na rodovia de forma imprudente. Ao chegar no local indicado, perto de Tuiuty, os policiais encontraram o carro fora da pista.

Leia Mais Homem e mulher morrem em acidente na RS-453, em Caxias do Sul

O veículo teria ido parar no acostamento após o condutor perder o controle. Ele teria forçado a ultrapassagem do carro entre dois caminhões.