Homem embriagado força ultrapassagem, perde controle de veículo e é preso pela PRF em Bento Gonçalves 

Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira (9), por embriaguez ao volante. O caso aconteceu na BR-470, perto do distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves.
Os policiais receberam informações de que um motorista de um Peugeot 207, azul escuro, estava transitando na rodovia de forma imprudente. Ao chegar no local indicado, perto de Tuiuty, os policiais encontraram o carro fora da pista.
O veículo teria ido parar no acostamento após o condutor perder o controle. Ele teria forçado a ultrapassagem do carro entre dois caminhões.
Ao ser submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou 0,94 mg/L de álcool, o que configura crime de trânsito. Diante disso, o homem foi preso em flagrante. Ele possuía histórico de embriaguez ao volante.