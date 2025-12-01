Homem é preso com carro roubado e clonado na BR-470, em Bento Gonçalves 

Veículo foi recolhido e será devolvido ao dono. Comunicação PRF / Divulgação

Um homem de 49 anos, natural de Horizontina, foi preso na tarde desta segunda-feira (1°) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser flagrado transitando com um carro roubado e clonado.

O caso aconteceu na BR-470, em Bento Gonçalves. O homem dirigia um Ka quando foi abordado pelos policiais. Questionado sobre a procedência e propriedade do carro, ele alegou que o veículo era emprestado e não sabia onde o carro havia sido comprado.

Leia Mais Secretarias de Meio Ambiente e Patram investigam mortes de peixes em rios de Bom Jesus e Vacaria

Ao consultar o sistema, os policiais constataram sinais de adulteração e identificaram que o veículo era clonado (o chassi, placa ou números identificadores foram adulterados). O veículo original foi roubado em Porto Alegre.

Diante da situação, o Ka foi recolhido e será encaminhado para o proprietário. Já o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia, para o registro da ocorrência.







