Homem e mulher ficam feridos após caminhão sair da pista e tombar na BR-116, em Vacaria

Um homem de 32 anos e uma mulher de 28 ficaram feridos após um caminhão VW com placas de Lages em que estavam sair da pista e tombar na BR-116, em Vacaria. O acidente foi registrado às 7h50min, no km 52 da rodovia federal, logo após a conhecida curva da bica, na saída para Campestre da Serra.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Vacaria, ambos tiveram escoriações devido ao acidente, mas estavam conscientes e estáveis durante o atendimento. Eles foram encaminhados ao hospital da cidade.
Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que o local está sinalizado e com o trânsito fluindo nos dois sentidos. Não houve derramamento da carga de melância na pista. No entanto, o veículo segue na rodovia e sem previsão de retirada.