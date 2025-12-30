Homem e mulher ficam feridos após caminhão sair da pista e tombar na BR-116, em Vacaria

Eles tiveram escoriações e foram encaminhados ao hospital. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um homem de 32 anos e uma mulher de 28 ficaram feridos após um caminhão VW com placas de Lages em que estavam sair da pista e tombar na BR-116, em Vacaria. O acidente foi registrado às 7h50min, no km 52 da rodovia federal, logo após a conhecida curva da bica, na saída para Campestre da Serra.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Vacaria, ambos tiveram escoriações devido ao acidente, mas estavam conscientes e estáveis durante o atendimento. Eles foram encaminhados ao hospital da cidade.